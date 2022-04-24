Колишній абсолютний чемпіона світу впевнений, що Ф'юрі ще повернеться на ринг.

У ніч на 24 квітня британський боксер Тайсон Ф'юрі нокаутом у шостому раунді переміг свого співвітчизника Ділліана Уайта і захистив пояс чемпіона світу WBC в суперважкій вазі.

Перемогу Ф'юрі, а також слова Циганського короля про завершення кар'єри прокоментував колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс.

"Ф'юрі знаходиться на піку своєї кар'єри, він найкращий суперважкоатлет у світі. Ніщо його не зупинить. Він візьме якийсь час, відпочине і повернеться до нас. Я зрозумію, якщо Ф'юрі закінчить кар'єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде. Думаю, Ф'юрі повернеться на ринг. Я вірю, що Ф'юрі захоче стати абсолютним чемпіоном.

Ф'юрі завжди мене приголомшував. Це був чудовий бій для нього. Врешті Ділліан Уайт навіть не знав, що його чекає. Це був чудовий аперкот. Я не думав, що стійка лівші від Уайта якось вплине на Ф'юрі. Ділліан Уайт розпрямлявся, а Ф'юрі рухався з боку в бік. Це відкрило Уайта для аперкоту. Він намагався стримати Джеб Тайсона. Ф'юрі швидко це зрозумів і викинув аперкот", - наводить слова Льюїса Fightnews.

Додамо, що батько і тренер британського супертяжу Джон Ф'юрі спростував слова Тайсона і зізнався, що його син проведе бій проти переможця пари Усик - Джошуа.

Додамо, що реванш Усик - Джошуа має відбутися цього літа.

Ф'юрі - Уайт: після бою