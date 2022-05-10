Український супертяж змістив з першого рядка мексиканця Сауля Альвареса.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій, складеного спортивним стрімінговим сервісом DAZN.

Український боксер обійшов у новому рейтингу мексиканця Сауля Альвареса, який напередодні сенсаційно програв російському боксеру Дмитру Біволу у бою за титул WBA Super в напівважкій вазі. Другим у рейтингу йде Теренс Кроуфорд, повідомляє DAZN.

ТОП-10 рейтингу DAZN

Олександр Усик (Україна)

Теренс Кроуфорд (США)

Сауль Альварес (Мексика)

Наоя Інуе (Японія)

Еррол Спенс (США)

Дмитро Бівол (Росія)

Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

Джордж Камбосос (Австралія)

Стівен Фултон (США)

Шакур Стівенсон (США)

Відзначимо, що в топ-10 не потрапив британець Ентоні Джошуа, який чекає реваншу з Усиком. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, який не так давно ефектно нокаутував Ділліана Уайта і захистив свій титул, займає в рейтингу всього 7-е місце.

Нагадаємо, зараз Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний головною подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш