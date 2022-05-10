Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій, складеного спортивним стрімінговим сервісом DAZN.
Український боксер обійшов у новому рейтингу мексиканця Сауля Альвареса, який напередодні сенсаційно програв російському боксеру Дмитру Біволу у бою за титул WBA Super в напівважкій вазі. Другим у рейтингу йде Теренс Кроуфорд, повідомляє DAZN.
ТОП-10 рейтингу DAZN
- Олександр Усик (Україна)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Наоя Інуе (Японія)
- Еррол Спенс (США)
- Дмитро Бівол (Росія)
- Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
- Джордж Камбосос (Австралія)
- Стівен Фултон (США)
- Шакур Стівенсон (США)
Відзначимо, що в топ-10 не потрапив британець Ентоні Джошуа, який чекає реваншу з Усиком. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, який не так давно ефектно нокаутував Ділліана Уайта і захистив свій титул, займає в рейтингу всього 7-е місце.
Нагадаємо, зараз Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний головною подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у важкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.
- На рахунку Ентоні Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші і повернув собі титули.