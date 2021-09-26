Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і відібрав у нього всі пояси.

25 вересня в Лондоні пройшов бій за титул чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів - 117-112, 116-112 і 115-113.

У кінцівці бою Усик мав шанс завершити поєдинок достроково, він притиснув Джошуа до канатів і став наносити удари один за іншим, проте часу, щоб добити британця, не вистачило.

Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі. У нього в руках всі чемпіонські пояси, крім WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Відеоогляд бою

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар