Непереможений британець бажає провести третій бій проти Дерека Чісори.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив, що відновлює кар'єру.

Непереможений британський боксер заявив, що налаштований провести третій поєдинок зі співвітчизником Дереком Чісорою.

"Я вирішив повернутися в бокс, тому що можу стати першим чемпіоном у надважкій вазі в історії, який матиме дві трилогії: одну з Деонтеєм Вайлдером, а другу - з Дереком Чісорою.

Завжди говорив, що буду битися з Чісорою в кінці моєї кар'єри. І ось ми знову б'ємо всі рекорди, створюємо прецеденти.

Я вибрав Айзека Лоу своїм тренером, тому що коли я працював з Пітером Ф'юрі, Айзек був теж там, як і під час моєї роботи з Шугархіллом. Він завжди давав мені інформацію, знає мене краще, ніж будь-хто на планеті. Ми відмінна команда, завжди були разом, і закінчимо це разом.

Ми завжди дуже добре працювали разом, і ось ми збираємося взяти участь в дуже масштабній події", - заявив Ф'юрі.

Раніше Тайсон Ф'юрі бився з Дереком Чісорою в 2011 і 2014 роках. У 2011-му Тайсон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, в 2014-му - технічним нокаутом в 10-му раунді.

Як повідомляє ESPN, бій Ф'юрі - Чісора може відбутися в грудні 2022 року в Кардіффі, Уельс. Також повідомляється, що угода на бій ще не підписана, боксери не можуть домовитися про гонорар.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня. "Циганський король" відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але пізніше заявив, що готовий відновити кар'єру і побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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