Деонтей Вайлдер і Енді Руїс в очному поєдинку визначать офіційного претендента на чемпіонський титул WBC.

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно санкціонувала бій американця Деонтея Вайлдера проти Енді Руїса-молодшого.

Відповідне рішення було прийнято Всесвітньою боксерською радою на конгресі організації в мексиканському Акапулько.

Як повідомляється на офіційній сторінці WBC в Твіттері, цей поєдинок стане фінальним елімінатором, переможець якого отримає статус обов'язкового претендента на пояс WBC, яким зараз володіє Тайсон Ф'юрі.

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Коли і де відбудеться бій Вайлдер - Руїс, поки не повідомляється.

Дана новина може засмутити володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі Олександра Усика, який очікує поєдинку за титул асболютного чемпіона суперважкого дивізіону, оскільки через зустріч Ф'юрі з претендентом по лінії WBC мегабій можуть відкласти.

Додамо, що у своєму останньому поєдинку Деонтей Вайлдер здолав Роберта Хеленіуса нокаутом у першому раунді. Енді Руїс у своєму попередньому бою у вересні цього року здобув перемогу одноголосним рішення суддів над Луїсом Ортісом.

У свою чергу, Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 3 грудня цього року проти Дерека Чісори.

Раніше Усик прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Чісорою. Крім того, український боксер розповів, коли і де може пройти бій проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона.

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