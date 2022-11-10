Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно санкціонувала бій американця Деонтея Вайлдера проти Енді Руїса-молодшого.
Відповідне рішення було прийнято Всесвітньою боксерською радою на конгресі організації в мексиканському Акапулько.
Як повідомляється на офіційній сторінці WBC в Твіттері, цей поєдинок стане фінальним елімінатором, переможець якого отримає статус обов'язкового претендента на пояс WBC, яким зараз володіє Тайсон Ф'юрі.
Коли і де відбудеться бій Вайлдер - Руїс, поки не повідомляється.
Дана новина може засмутити володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі Олександра Усика, який очікує поєдинку за титул асболютного чемпіона суперважкого дивізіону, оскільки через зустріч Ф'юрі з претендентом по лінії WBC мегабій можуть відкласти.
Додамо, що у своєму останньому поєдинку Деонтей Вайлдер здолав Роберта Хеленіуса нокаутом у першому раунді. Енді Руїс у своєму попередньому бою у вересні цього року здобув перемогу одноголосним рішення суддів над Луїсом Ортісом.
У свою чергу, Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 3 грудня цього року проти Дерека Чісори.
Раніше Усик прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Чісорою. Крім того, український боксер розповів, коли і де може пройти бій проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона.