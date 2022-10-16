Деонтей Вайлдер вперше повернувся в ринг після двох поразок від Тайсона Ф'юрі.

У ніч на 16 жовтня, відбувся вечір боксу в "Барклайс-центр" в Брукліні (штат Нью-Йорк, США), головною подією якого став поєдинок у суперважкій вазі між колишнім володарем пояса WBC Деонтеєм Вайлдером і фіном Робертом Хеленіусом.

Поєдинок завершився вже в першому раунді достроковою перемогою американського боксера. Вайлдер нокаутував Хеленіуса за три секунди до гонгу.

Ця перемога дозволила Вайлдеру перервати серію з двох поразок, які він зазнав від Тайсона Ф'юрі.

Відео дня

Відео нокауту:

Deontay Wilder hits so hard that like half a punch sends you to the Kingdom of Dream. pic.twitter.com/YFTLgJoCRz — TheRealSnowden (@JESnowden) October 16, 2022

Після бою Деонтей Вайлдер заявив, що готовий зустрітися в рингу з будь-яким суперником, включаючи володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

"Я знав, що це буде чудова ніч для мене, так і вийшло. Я намагався триматися на відстані, тому що у Роберта серце чемпіона, і я знав, на що він здатний. Я не сприймав його як належне, дивився йому в очі, і він дійсно цього хотів.

Я дозволив йому дотягнутися, а коли він зробив це, то вдарив. Це був відмінний бій, а хто наступний суперник? Ходили чутки про Олександра Усика, але я бачу, що його тут немає. У більшості випадків хлопці, які кажуть, що хочуть боротися проти мене, приходять на мої поєдинки.

Я готовий битися з ким завгодно, будь то Енді Руїс або Усик. Деонтей Вайлдер повернувся, ажіотаж в дивізіоні повернувся. Без Деонтея Уайлдера немає суперважкої ваги, це факт", -сказав Уайлдер під час флеш-інтерв'ю після перемоги над Хеленіусом.

Додамо, що раніше менеджер Олександра Усика повідомляв, що український боксер готовий побитися проти переможця бою Вайлдер - Хеленіус.

Сам Деонтей Вайлдер напередодні бою з Хеленіусом також заявляв, що готовий до поєдинку проти Усика.

Вайлдер - Хеленіус: після бою

Для Деонтея Вайлдера поєдинок з Хеленіусом став 46-м боєм у професійній кар'єрі. Він здобув 43 перемоги (42 нокаутом) в суперважкій вазі.

У 2020-2021 роках Вайлдер двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі, втративши свій титул чемпіона світу за версією WBC.

Хеленіус перервав переможну серію. Фін виграв три попередні бої. Тепер на його рахунку 35 боїв, 31 перемога і чотири поразки.

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