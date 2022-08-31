Деонтей Вайлдер вважає Тайсона Ф'юрі фаворитом у потенційному бою проти Олександра Усика.

Знаменитий американський боксер Деонтей Вайлдер поділився думкою про потенційний поєдинок чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Вайлдер вважає, що фаворитом даного бою є скандальний британець. У той же час американець зазначив, що Усика також не варто скидати з рахунків.

"Ф'юрі занадто великий для Усика. Єдине, що є у Тайсона для Усика - це його габарити. Я дивлюся на це як на бій Ф'юрі з Каннінгемом. Стів домінував над ним, але потім втомився і виглядав занадто худим.

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Може статися все що завгодно. Не можна недооцінювати вміння Усика маневрувати на рингу. У боксі може трапитися все що завгодно", - сказав Деонтей Вайлдер в інтерв'ю YouTube-каналу "ESNEWS".

Додамо, що Ф'юрі і Каннінгем побилися в 2013 році. Тайсон був на 20 кг важчим за опонента, але на початку бою побував у нокдауні і програвав за очками. Тим не менш, в сьомому раунді Ф'юрі відправив у нокаут Каннінгема, який за своїми антропометричними даними схожий з Усиком.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в реванші, який пройшов у Саудівській Аравії. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець прийняв виклик українця, який після перемоги над Джошуа заявив, що готовий битися тільки з Ф'юрі.

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