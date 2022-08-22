Знаменитий британський боксер втратив двоюрідного брата.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів про жахливу трагедію, яка трапилася в його родині.

Як повідомив 34-річний британський боксер у своєму Instagram, його двоюрідний брат Ріко Бертон загинув від ножового поранення. Ф'юрі закликав британський уряд терміново посилити покарання за злочини з використанням цього виду зброї.

"Мій кузен був убитий минулої ночі, ножем в шию. Жахливо, що всякі ідіоти носять ножі. Це потрібно зупинити якомога швидше.

Британський уряд має ввести більш суворі вироки за злочини із застосуванням ножа. Це пандемія, і ви не знаєте, наскільки це погано, поки не наступите самі! Життя дуже дорогоцінне, і його можна дуже швидко забрати. Насолоджуйтесь кожним моментом.

Спочивай з миром, Ріко Бертон. Нехай Господь Бог дарує тобі гарне місце на небесах. До зустрічі", - написав Ф'юрі.

Ф'юрі опублікував свій пост через кілька годин після того, як розкритикував поєдинок Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа і погодився провести об'єднавчий бій з українцем.

Раніше УНІАН повідомляв, що стала відома орієнтовна дата проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

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