Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився емоціями від бою Усика проти Джошуа.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Перемогу в цьому бою роздільним рішенням суддів здобув представник України.

Своєю думкою про бій між Усиком і Джошуа поділився володар пояса WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Тільки що подивився бій. Обидва були лайном. Було ніби бій дітей-суперважкоатлетів. Повна фігня. Обидва боксери були йо****м лайном. Циганський король тут залишиться назавжди", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Примітно, що Усик вже відібрав у Ф'юрі один з його поясів. Завдяки перемозі над Джошуа українець не тільки захистив свої титули, а й завоював титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що після перемоги над Ентоні Джошуа український чемпіон викликав на бій Тайсона Ф'юрі.

"Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Я буду боксувати або з Тайсоном Ф'юрі, або не буду боксувати взагалі", - сказав Усик.

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