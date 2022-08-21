Тайсон Ф'юрі заявив про готовність побитися з Усиком.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готовий битися з володарем титулів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком.

Після перемоги українця над Ентоні Джошуа скандальний британець заявив, що позбавить Усика поясів, якщо йому за це добре заплатять.

"Я тільки що бачив, як Джошуа вдруге програв Усику, він був не в собі.

Англію позбавили чемпіонських поясів, але у мене є рішення. Якщо ви хочете повернути всі ці пояси додому, пошліть циганського воїна, пошліть мене, і я позбавлю українського бомжа його поясів, як я зробив з останнім українським бомжем (Ф'юрі в 2015 році відібрав титули у Володимира Кличка - прим.).

Якщо ви хочете найкраще, ви повинні за це платити. Це буде дуже дорого, так що дістаньте чекову книжку, і я позбавлю українського бомжа поясів", – сказав Ф'юрі у себе в Instatram.

Пізніше Ф'юрі видалив свій пост, але запис вже розійшлася в мережі.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Примітно, що Усик вже відібрав у Ф'юрі один з його поясів. Завдяки перемозі над Джошуа українець не тільки захистив свої титули, а й завоював титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що після перемоги над Ентоні Джошуа український чемпіон викликав на бій Тайсона Ф'юрі.

"Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Я буду боксувати або з Тайсоном Ф'юрі, або не буду боксувати взагалі", - сказав Усик.

Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон Ф'юрі дуже грубо відреагував на бій Усика проти Джошуа, назвавши обох боксерів лайном після перегляду їх реваншу.

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