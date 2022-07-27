Британський суперважковаговик хоче провести бій проти стронгмена Хафтора Бйорнссона.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який після перемоги над Ділліаном Уайтом заявив про завершення кар'єри, готовий повернутися в ринг знову.

Британський боксер заявив, що планує провести бій з ісландським стронгменом Хафтором Бйорнссоном, який відомий за роллю Григора "Гори" Клігана в серіалі "Гра престолів".

"Це було б весело. Було б чудово виступити перед, скажімо, 70 тисячами вболівальників і показати йому, що таке бокс, змусити його промахнутися і нокаутувати його.

Зараз ми спілкуємося з його командою, і це, безумовно, те, що мене цікавить", - наводить слова Ф'юрі The Telegraph.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня. "Циганський король" відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але пізніше заявив, що готовий відновити кар'єру і побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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