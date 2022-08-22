Об'єднавчий бій хочуть провести перед фіналом ЧС-2022 з футболу.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик і чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі можуть провести об'єднавчий бій 17 грудня цього року.

Як повідомляє Daily Mail, сторони вже почали обговорювати організацію поєдинку.

Місцем проведення бою буде столиця Саудівської Аравії - Ер-Ріяд. Загальний гонорарний фонд - 125 мільйонів фунтів.

Поєдинок може відбутися 17 грудня - перед фіналом чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі.

"Ми зацікавлені в проведенні бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Ми хочемо зробити бій в місті Ер-Ріяд", - заявив міністр спорту Саудівської Аравії Мохаммад Абдул-Азіз.

Олександр Усик напередодні успішно захистив свої чемпіонські пояси в реванші проти Ентоні Джошуа. За підсумками дванадцяти раундів українець переміг британця роздільним рішенням суддів: 115-113, 116-112 і 113-115.

Відразу після бою Усик кинув виклик Тайсону Ф'юрі:

"Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Я буду боксувати або з Тайсоном Ф'юрі, або не буду боксувати взагалі", - сказав Усик.

Тайсон Ф'юрі, у свою чергу, жорстко розкритикував Усика і Джошуа за їх реванш.

"Тільки що подивився бій. Обидва були лайно. Було ніби бій дітей-суперважкоатлетів. Повна фігня. Обидва боксери були й*****м лайном. Циганський король тут залишиться назавжди", - сказав Ф'юрі.

Після цього Ф'юрі опублікував ще один пост, в якому заявив, що готовий прийняти бій проти Усика і позбавити українця всіх його поясів.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

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