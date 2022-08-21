Олександр Усик висловився про перемогу над Ентоні Джоуша в реванші.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок завершився перемогою представника України роздільним рішенням суддів - 113-115, 115-113, 116-112.

Після бою Олександр Усик заявив, що цю перемогу він присвячує Україні і воїнам, які зараз захищають нашу країну від окупантів.

"Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я хочу подякувати Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав. Він дав мені її багато сьогодні. Мій бог - Ісус Христос.

Спасибі Саудівській Аравії.

Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, ЗСУ, всім, хто захищає мою країну, всій Україні.

Це вже історія. Цей бій будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переломив бій на свою користь", – сказав Усик.

Варто відзначити, що Олександру Усику не тільки вдалося зберегти свої пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі, але і завоювати титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: після бою