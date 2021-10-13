Американський боксер зазнав перелому в районі суглобу.

35-річний американець Деонтей Вайлдер після поразки у поєдинку з 33-річним британцем Тайсоном Ф'юрі буде прооперований.

Про це повідомив його менеджер Шеллі Фінкель для BoxingScene.

"Деонтей зламав праву руку в районі третього суглоба, і він займеться цим на наступному тижні. На нього чекає операція, але сам суглоб в порядку, зламалася кістка за ним. Звичайно ж, це неприємна новина, але з ним все гаразд", - розповів Фінкель.

Нагадаємо, що Вайлдер був впевнений у своїй перемозі над Ф'юрі і навіть вже розказував про бажання провести бій проти Олександра Усика.

Ф'юрі - Вайлдер: трилогія

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а в сьомому раунді бій був зупинений - команда американця викинула рушник. Ф'юрі відібрав у Вайлдера пояс WBC і завдав йому першої поразки в кар'єрі.

Третій бій пройшов 9 жовтня. По ходу поєдинку обидва боксери по два рази побували в нокдауні, а в 11-му раунді Ф'юрі нокаутував Вайлдера, захистивши титул.

Автор: Артем Будрін