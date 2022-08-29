Олександр Усик повернувся на батьківщину через кілька днів після перемоги над Джошуа.

У ніч на 21 серпня володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в реванші, який пройшов у Саудівській Аравії.

Через кілька днів після бою Олександр повернувся в Україну. Про це український боксер повідомив в Instagram.

"Рідненька, ми сумували...", - підписав фото Усик.

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Нагадаємо, бій-реванш між Усиком і Джошуа тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець прийняв виклик українця, який після перемоги над Джошуа заявив, що готовий битися тільки з Ф'юрі.

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