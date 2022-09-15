Олександр Усик проведе свій наступний бій в 2023 році.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик планує провести свій наступний бій в 2023 році.

Представник команди українця Егіс Клімас розповів, що 35-річний український боксер волів би вийти на ринг проти екс-чемпіона за версією WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера. Однак, як зазначив Клімас, Усик готовий почекати підсумку найближчого бою Вайлдера з Хеленіусом, щоб потім побитися з переможцем цієї пари.

"Усик хотів би битися з Вайлдером, але проведе поєдинок з переможцем його протистояння з Хеленіусом. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не переможених", - наводить слова Клімаса The Ring.

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Крім того, Егіс Клімас зазначив, що команда Усика не збирається переслідувати Тайсона Ф'юрі.

"Він завжди створював проблеми, коли справа доходила до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Я думаю, що Ф'юрі боїться Усика. Чому він тікає? Тому що бачить в Усику небезпеку", - заявив Клімас.

Додамо, що бій Вайлдер - Хеленіус відбудеться 15 жовтня в Брукліні. Олександр Усик планує відвідати цей поєдинок особисто.

Для Деонтея Вайлдера поєдинок з Хеленіусом стане 46-м боєм у професійній кар'єрі. Він здобув 42 перемоги в суперважкій вазі, але в 2020-2021 роках двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець спочатку прийняв виклик українця, однак потім повідомив, що хоче провести бій проти Ентоні Джошуа. Команда Ей Джея погодилася на бій з Ф'юрі. Очікується, що поєдинок Ф'юрі - Джошуа відбудеться в грудні цього року.

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