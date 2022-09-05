Тайсон Ф'юрі записав звернення до колишнього опонента Олександра Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі викликав на бій свого співвітчизника Ентоні Джошуа, якого нещодавно у реванші переміг українець Олександр Усик.

Ф'юрі заявив, що готовий надати можливість Ей Джею битися за пояс WBC.

"Ентоні Джошуа, я знаю, що ти тільки що програв бій Усику. Я хочу надати тобі можливість битися за пояс чемпіона WBC в найближчі місяці.

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Ти тільки що провів 12-раундовий поєдинок, z дам тобі кілька місяців на підготовку. Якщо ти зацікавлений, я повідомлю тобі дату. Потім ми проведемо бій.

Дай мені знати, якщо ти зацікавлений. Якщо ні, то я буду шукати іншого опонента", - сказав Ф'юрі.

Відео звернення Тайсона Ф'юрі:

Додамо, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику в другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію.

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