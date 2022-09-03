Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на свій потенційний поєдинок з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Усик дав інтерв'ю для BBC News Україна.
- Чи є шанси, що він відбудеться до кінця року, так, як цього, здається, хочуть промоутери пана Ф’юрі?
- Цього року він точно не відбудеться. Переговори тривають. У мене все слава Богу, немає жодних травм, але є старі ушкодження, які дали про себе знати.
Їх зараз треба вилікувати, і відновлення після цього буде десь півтора-два місяці. Якщо цього не зробити, вони можуть дати про себе знати у найнезручніший момент.
Тож я зараз спілкуюся з лікарями, які допомагають мені, щоб максимально зробити чек-ап тіла, бо я протягом п'яти місяців був у жорсткому тренувальному графіку, і тіло виснажилось.
Я просто фізично зараз не зможу підготуватися (до бою до кінця року - УНІАН) ніяк. От взагалі ніяк. А навіщо мені виходити на поєдинок непідготовленим?
Для мене важливіше моє внутрішнє самопочуття і здоров'я, ніж великий поєдинок, тому що я не збираюсь відбоксувати і все.
Я збираюсь мандрувати з дітьми, виховувати їх, допомагати їм у тому, чим вони будуть займатися, - сказав Усик.
Ситуація у суперважкій вазі: головне
- У серпні Усик повторно переміг британця Ентоні Джошуа.
- У квітні Ф'юрі захистив пояс WBC в бою проти Вайта.
- Ф'юрі розповідав, що він пішов на пенсію, але менеджер Усика Егіс Клімас підтвердив, що "Циганський король" згоден боксувати проти українця. На кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
- Тайсон вже почав брутально ображати Усика, підігріваючи інтерес до майбутнього бою.