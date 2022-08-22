Олександр Красюк підтвердив, що переговори про бій Усик - Ф'юрі ведуться.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, прокоментував чутки про можливий поєдинок свого клієнта проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Раніше в британській пресі повідомили, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі має відбутися на Близькому Сході 17 грудня.

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми знаходимося в контакті з Уорреном (промоутер Ф'юрі - ред.) і принцами Саудівської Аравії", - наводить слова Красюка РБК-Україна.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

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