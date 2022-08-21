Олександр Усик зазначив, що Україну чекає яскраве майбутнє.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі і титулу чемпіона за версією журналу "The Ring" Олександр Усик висловився про повномасштабну війну України і Росії після перемоги в реванші з Ентоні Джошуа.

На прес-конференції після бою з британцем 35-річний боксер заявив, що український народ переможе у війні з окупантами.

"Деякі люди в світі недооцінюють когось. Відкрийте очі і подивіться, що відбувається в світі. Просто відкрийте очі і подивіться, що зараз відбувається на території України. Українці не здаються, вони йтимуть до кінця, і ми переможемо. Треба трохи більше часу на це", - сказав Усик.

Також Олександр зазначив, що Україну чекає яскраве майбутнє.

"Колись люди знали Україну завдяки спортсменам - братам Кличкам, Шевченку, Усику, Ломаченку. Зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищає себе від другої армії світу. І ми дуже добре стоїмо, ще й накидаємо їм.

Майбутнє моєї держави - ми переможемо і будемо економічно на дуже високому рівні. До нас буде приїжджати багато туристів, тому що наша країна багата історією", - заявив Усик.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. Український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112) і захистив свої титули.

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