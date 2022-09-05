Британський боксер закликає Олександра Усика побитися вже цього року.

Володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі жорстко відреагував на висловлювання Егіса Клімаса, який представляє інтереси українця Олександра Усика.

Напередодні Клімас в одній із соцмереж написав, що після поразки від Усика Ф'юрі може провести бій лузерів з Ентоні Джошуа.

"Я знищу Усика. Цього хлопця з синдромом маленької людини. Цей Егіс Клімас - дівка.

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Якщо він може перемогти мене, давайте битися в грудні, зграя мішкуватих бомжар!", - написав Ф'юрі в Твіттері.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

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