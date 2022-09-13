Ф'юрі і Джошуа можуть провести бій в грудні цього року.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа, який двічі програв Олександру Усику, готовий вийти в ринг проти володаря поясу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Команда Джошуа погодилася з умовами, які Тайсон Ф'юрі висунув для проведення бою. Ей Джей згоден битися з циганським королем вже в грудні цього року.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Ф'юрі минулої п'ятниці по бою 3 грудня.

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У зв'язку з кончиною королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо відповіді", - повідомила 258 MGT на своїй сторінці в Twitter.

У відповідь сопромоутер Ф'юрі Френк Уоррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій.

"Контракт буде у вас дуже скоро", – заявив він.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику у другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

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