Британець Ентоні Джошуа дуже емоційно прокоментував бій проти Усика.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок проходив у Джидді (Саудівська Аравія) і завершився перемогою українця Усика роздільним рішенням суддів - 113-115, 115-113, 116-112.

Британський боксер Ентоні Джошуа прокоментував поразку Олександру Усику.

"Якби ви знали мою історію, ви б зрозуміли пристрасть. Я не боксер-любитель п'ятирічного віку, який був елітним проспектом з юності. Мене посадили у в'язницю, мене відпустили під заставу і потім я почав тренуватися. Я хотів мати можливість битися.

Мені шкода, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це пов'язано з пристрастю, яку я вклав у це. Цей юнак побив мене зараз. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про рівень важкої роботи, яку я доклав, тому, будь ласка, поаплодуйте нашому чемпіону світу в суперважкій вазі.

Я не 12-раундовий боєць. Подивіться на мене, я нова порода суперважкоатлетів. Я суперважкоатлет, це важка робота. Усик - феноменальний талант, тричі "ура" на його честь", - сказав Джошуа.

Додамо, що Олександру Усику не тільки вдалося зберегти свої пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі, але і завоювати титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: після бою