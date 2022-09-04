Український боксер хоче поїхати на передову, підтримати солдатів ЗСУ.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик, який повернувся в Україну після перемоги в реванші проти Ентоні Джошуа, розповів, що не планує найближчим часом виїжджати з країни.

Український чемпіон повідомив, що має намір відвідати військовослужбовців на передовій і продовжувати допомагати Україні.

"Я у себе вдома налаштовую все, щоб все працювало. У тероборону, думаю, мене вже не приймуть. Ходжу в тир, тренуюся. Зустрічаюся з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю... Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче.

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І так, я залишаюся в Україні. По-перше, я не хочу нікуди їхати. По-друге, я вже побував у багатьох місцях, - і в Європі, і в Америці, - додому хочеться. Тим більше коли вдома, в Україні складності, то хочеться бути тут, і якщо є така можливість і сили, то допомагати країні, людям.

Конкретно у мене, щоб виїхати, немає ніяких проблем. Мені не потрібні ніякі дозволи, тому що у мене є троє неповнолітніх дітей, і я можу їхати, побути з ними. Але я думаю, що найближчим часом вони вже повернуться сюди", - наводить слова Усика ВВС.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець прийняв виклик українця, який після перемоги над Джошуа заявив, що готовий битися тільки з Ф'юрі.

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