Деонтей Вайлдер націлений на титули, якими володіє Олександр Усик.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер висловився про потенційний бій з володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком.

36-річний боксер заявив, що він націлений на титульний бій з українцем після поєдинку з фіном Робертом Хеленіусом.

"Якщо у мене буде вибір, то звичайно я піду за Усиком. Я піду за Усиком, відберу титули, а потім дам шанс Енді Руїсу. Ось як це працює. Хто б не пішов таким шляхом? Ми в цьому бізнесі, щоб домогтися величі і збирати пояси. Отже, якщо у вас є чемпіон, який дає вам шанс, чому ви повинні відмовитися від цього?

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Бувають випадки, коли люди відмовляються від титульного бою, але це тільки тому, що вони не готові. Якщо ви в хорошій фізично формі і готові битися з ким завгодно, то потрібно скористатися подібною можливістю", - наводить слова Вайлдера Boxing News 24.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі, проте представники боксерів не змогли домовитися про бій.

Усик - Вайлдер: до бою

Свій наступний бій Деонтей Вайлдер проведе проти Роберта Хеленіуса 15 жовтня в Брукліні. Олександр Усик планує відвідати цей бій особисто.

Для Деонтея Вайлдера поєдинок з Хеленіусом стане 46-м боєм у професійній кар'єрі. Він здобув 42 перемоги в суперважкій вазі, але в 2020-2021 роках двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі, втративши свій титул WBC.

Олександр Усик у серпні 2022 року здобув перемогу в реванші проти британця Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

На профі-рингу Усик провів 20 поєдинків, в яких здобув 20 перемог (13 нокаутом).

Раніше представник команди Олександра Усика висловився про готовність українця провести бій проти переможця поєдинку Вайлдер - Хеленіус.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що в потенційному поєдинку між Усиком і Вайлдером фаворитом є саме американець.

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