Боб Арум вказав на головну перевагу Вайлдера в потенційному бою з Усиком.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився своєю думкою про потенційний поєдинок володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика проти екс-чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера.

Відомий промоутер вважає, що в потенційному поєдинку між Усиком і Вайлдером фаворитом є саме американець, який володіє неймовірною нокаутуючою міццю.

"Нехай Вайлдер не виграв би жодного раунду, але я навіть найлютішому ворогові не побажаю з ним битися, адже Деонтей показав у боях з Ф'юрі, що він дуже жорсткий суперник.

Відео дня

У їх третьому поєдинку Ф'юрі впевнено розбивав Вайлдера, як раптом Деонтей двічі відправив Тайсона в нокдаун. Звичайно, потім Ф'юрі прийшов до тями і нокаутував його, але Вайлдера дуже недооцінюють.

Мені здається, Усик занадто малий для Вайлдера, і він, безумовно, не б'є так, як це робить Деонтей. Тому в цьому бою я б поставив на Вайлдера", - наводить слова Боба Арума Boxing News 24.

Додамо, що свій наступний бій Деонтей Вайлдер проведе проти Роберта Хеленіуса. Поєдинок відбудеться 15 жовтня в Брукліні. Олександр Усик планує відвідати цей бій особисто.

Напередодні представник команди Олександра Усика висловився про готовність українця провести бій проти переможця поєдинку Вайлдер - Хеленіус.

Нагадаємо, Олександр Усик у серпні 2022 року здобув перемогу в реванші проти британця Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: