Український боксер відповів на питання "Чий Крим?".

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловив свою позицію щодо Криму, який перебуває під окупацією РФ.

Про це українець сказав на прес-конференції, присвяченій його успішному захисту титулів в реванші з британцем Ентоні Джошуа.

"Багато ми вже про це спілкуємося. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, а у мене вимагають, щоб я заплатив.

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У 2014 році, коли Крим вже був окупованим... Я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і у нас прес-конференція була на Подолі в якомусь спортивному пабі, і там мене запитали про Крим - хлопця, який народився в Криму і живе.

"Чий Крим?" - він український, був українським і залишається.

Потім мій улюблений канал почав мене питати за це, потім ще хтось почав.

Я був у Криму і за 2 дні до "референдуму" принципово поїхав звідти, але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. Люди, які намагалися, вони приїжджали, ще хтось, але ніхто цього не зробив з влади того часу, а мене почали питати за Крим і на цьому робити якісь рейтинги.

Я перший раз говорив, що Крим – це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться, як було до 2014 року.

Ви хочете запитати мене, на що я вам не буду відповідати. Ви мене провокуєте за це спеціально. Одного разу я сказав. Здається, я не так багато брехав, щоб мені не вірити або вірити, а може, і зовсім не брехав. Він наш був, є і буде", - сказав Усик.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець прийняв виклик українця, який після перемоги над Джошуа заявив, що готовий битися тільки з Ф'юрі.

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