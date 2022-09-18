Деонтей Вайлдер готовий вийти в ринг проти Олександра Усика.

Шеллі Фінкель, який представляє інтереси американського боксера Деонтея Вайлдера, прокоментував можливий бій між його клієнтом і володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком.

Представник Вайлдера повідомив, що американець готовий побитися з українським чемпіоном.

"Днями ми отримали повідомлення, що Усик поб'ється з Вайлдером, якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф'юрі. Так, ми відкриті до цього, зовсім не проти.

Відео дня

А якщо не домовимося - є Руїс і ще кілька варіантів.

Але вважаю, що поки Ф'юрі не битиметься з Джошуа, ми ще поговоримо з Хірном після поєдинку Деонтея з Хеленіусом. Все може статися", - наводить слова Фінкеля talkSPORT.

Додамо, що бій Вайлдер - Хеленіус відбудеться 15 жовтня в Брукліні. Олександр Усик планує відвідати цей поєдинок особисто.

Для Деонтея Вайлдера поєдинок з Хеленіусом стане 46-м боєм у професійній кар'єрі. Він здобув 42 перемоги в суперважкій вазі, але в 2020-2021 роках двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що представник команди Олександра Усика висловився про готовність українця провести бій проти переможця поєдинку Вайлдер - Хеленіус.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Вас також можуть зацікавити новини: