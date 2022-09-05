Екс-чемпіон світу Енді Руїс здобув переконливу перемогу над Луїсом Ортісом.

У ніч на 5-е вересня в Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу від промоутерської компанії PBC. Головним боєм вечора став поєдинок колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїса і колишнього претендента на титул Луїс Ортіса, перемогу в якому здобув мексиканець.

У другому раунді Руїс двічі відправив Ортіса в нокдаун, але кубинець зумів піднятися і продовжити бій.

У сьомому раунді Енді знову відправив свого суперника на настил рингу, але Луїс піднявся.

В 11-му раунді екс-чемпіон відзначився точним попаданням, але не зміг нокаутувати свого суперника.

Бій тривав всі 12 раундів і Руїс здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 113-112, 114-111, 114-111.

Суддівські записки:

Найкращі моменти бою:

Після перемоги Енді Руїс закликав організувати бій з екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

"Я думаю, що зробив у поєдинку з ним відмінну роботу. Це було досить складно, але у мене є навички, я контратакував Ортіса, доносив удари і відправляв його на настил. Це було благословення.

Я не хотів так довго чекати бою. Я хочу битися хоча б по три-чотири рази на рік. Я готовий, я голодний. Я знову хочу стати чемпіоном.

Ми з Деонтеєм Вайлдером виступаємо в одній організації. Ел Хеймон, зроби цей бій. Давайте влаштуємо це", - сказав Руїс.

43-річний кубинець Луїс Ортіс після поразки заявив, що хоче провести реванш з Енді Руїсом.

"Для всіх, хто говорив, що "Кінг Конг" старий, я влаштував сьогодні війну. Я відчуваю, що видав чудовий бій. Я б хотів провести реванш.

Ви думаєте, що зі мною покінчено? Сьогодні ви побачили війну. Невже люди вважають, що з "Кінг Конгом" покінчено?", - сказав Ортіс.

Додамо, що для Руїса бій з Ортісом став першим за останні 15 місяців. У травні минулого року Енді виграв у Кріса Арреоли одноголосним рішенням суддів.

Ортіс, який є колишнім претендентом на титул WBC в хевівейті, останній свій бій провів у січні цього року, перемігши Чарльза Мартіна технічним нокаутом в шостому раунді.

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