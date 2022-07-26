Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс прокоментував майбутній реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика.
Мексиканець, який сенсаційно нокаутував Джошуа, закликав українця бути повністю сконцентрованим на реванші з Джошуа. Руїс зазначив, що в Усика є всі шанси, щоб знову перемогти британського боксера.
"Перше, що спадає на думку і що я можу сказати, це те, якщо Усик не зробить те ж, що і я, тоді він виграє бій. Тому що у мене є всі інструменти, щоб перемогти Ентоні Джошуа, але речі відбулися дуже швидко.
Я був у тій же позиції, але я не зосередився на тому, що я повинен був робити. Але Усик інший. Він підготовлений, він більш дисциплінований, він вже був чемпіоном світу, він вже суперизвестен. Але, впевнений, це буде важкий бій для них обох", – сказав Руїс в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Манука Акопяна.
Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.
Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Для того щоб прийняти виклик Джошуа, Усику довелося покинути ряди територіальної оборони Київської області, куди він записався відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.