Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF Олександр Усик висловився про рішення володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі провести третій бій із британцем Дереком Чісорою.
"Взагалі нічого не думаю щодо цієї битви. Тайсон Ф'юрі збожеволів", – сказав Усик для К.О. Artists Sports.
Поєдинок Ф'юрі – Чісора відбудеться 3 грудня 2022 року.
Для Ф'юрі і Чісори цей поєдинок стане третьою зустріччю в рингу. У двох попередніх боях перемогу святкував "Циганський король". У липні 2011 року Ф'юрі виграв одноголосним рішенням суддів, а в листопаді 2014 року здобув перемогу на відмові суперника від продовження сутички в десятому раунді.
Нагадаємо, що восени 2020 року Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.
Ситуація у суперважкій вазі: що варто знати
- У серпні Усик повторно переміг Ентоні Джошуа та захистив титули чемпіона світу.
- Ф'юрі викликав на бій українця, але Усик пояснив, чому він не може боксувати в цьому році.
- "Циганський король" ображав кримчанина, провокуючи провести бій все ж таки у поточному році.
- Згодом Тайсон оголосив, що у лютому він має намір провести бій проти Усика.