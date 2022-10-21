Всесвітня боксерська рада нагородила українського боксера.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Пояс вручив президент організації Маурісіо Сулейман на благодійному заході, який організував фонд Усика в США.

"У 2018 році WBC провів конвенцію у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки брати Клички, Ломаченко, Гвоздик та Усик були героями своєї країни. Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визначає тебе героєм людства. Нехай бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіху", - сказав Сулейман.

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