Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Пояс вручив президент організації Маурісіо Сулейман на благодійному заході, який організував фонд Усика в США.
"У 2018 році WBC провів конвенцію у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки брати Клички, Ломаченко, Гвоздик та Усик були героями своєї країни. Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визначає тебе героєм людства. Нехай бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіху", - сказав Сулейман.
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Усику вручили тематичний пояс WBC
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