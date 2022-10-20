Тайсон Ф'юрі проведе третій бій проти Дерека Чісори.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі офіційно підтвердив, що свій наступний поєдинок проведе проти Дерека Чісори.

Бій двох британських суперважкоатлетів відбудеться 3 грудня в Лондоні.

Місцем проведення поєдинку стане стадіон "Тоттенхем".

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"Давай влаштуємо цей бій. До зустрічі 3 грудня в Лондоні", - написав Тайсон Ф'юрі у своєму Твіттері.

Для Ф'юрі і Чісори цей поєдинок стане третьою зустріччю в рингу. У двох попередніх боях перемогу святкував "Циганський король". У липні 2011 року Ф'юрі виграв одноголосним рішенням суддів, а в листопаді 2014 року здобув перемогу на відмові суперника від продовження сутички в десятому раунді.

Усик - Ф'юрі: чутки про бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джшуа у серпні 2022 року. Українець закликав "Циганського короля" провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Тайсон був готовий битися з Усиком, але в 2022 році. На що отримав відмову. Олександр заявив, що повернеться на ринг тільки в новому 2023 році.

Після відмови Усика битися в цьому році Ф'юрі почав пошуки нового суперника, серед яких був Ентоні Джошуа. У команді Ей Джея повідомили, що готові прийняти умови "Циганського короля" і провести бій, однак остаточно узгодити всі умови не вийшло і контракт на поєдинок так і не був підписаний.

Ф'юрі заявляв, що в зриві поєдинку з Джошуа винен промоутер Ей Джея - Едді Хірн.

Після зриву переговорів з Джошуа, Тайсон Ф'юрі викликав на бій Махмуда Чарра, але потім сам же і відмовився від ідеї битися проти німецького боксера сирійського походження.

3 жовтня Тайсон Ф'юрі оголосив про старт підготовки до наступного поєдинку.

Пізніше з'явилася інформація, що наступним суперником Ф'юрі стане Чісора. Спочатку Дерек спростував інформацію про можливий третій поєдинок з Тайсоном. 38-річний важкоатлет назвав розмови про бій "чутками" і підтвердив наміри припинити виступи в рингу.

Однак, команді "Циганського короля" все ж вдалося переконати Чісору не завершувати кар'єру і провести третій бій.

Ф'юрі - Чісора: профайли боксерів

Тайсон Ф'юрі у своєму останньому бою нокаутував Ділліана Уайта у квітні 2022 року, захистивши свій титул чемпіона світу за версією WBC.

Після цього бою Ф'юрі повідомив про намір завершити кар'єру, але оголосив про повернення на ринг після перемоги Усика над Джошуа.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Дерек Чісора в своєму останньому бою в липні 2022 року здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Кубратом Пулєвим і завоював вакантний пояс WBA International.

У послужному списку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок.

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