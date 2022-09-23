Ф'юрі відреагував на слова Усика, що британець його боїться.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі дуже жорстко відреагував на слова Олександра Усика про те, що він боїться українського боксера.

Британський супертяж записав звернення у своєму Твіттері, в якому грубо образив володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO.

"Усик, ти маленьке лайно. Ти маленький мішок лайна. Балакаюче лайно. Я боюся? Я застромлю тобі кулак у вухо, маленька сосиска. І ще одне лайно, цей великий бодібілдер Джошуа.

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У нього є контракт бог вість скільки часу, досі не підписаний. Ти, маленька сосиска, ти не хочеш битися.

Твій менеджер - маленька сосиска, ніколи не бачив когось на кшталт тебе.

Ви два пакети лайна, я буду битися 3 грудня, навіть якщо ця сосиска не підпише контракт, а я думаю, що він не підпише, тому що у нього немає яєць для цього, тому що він мішок з лайном.

Ви обидва - пара маленьких сосисок, Джошуа - лайно, Усик - лайно, ви два лайна", - сказав Ф'юрі.

Напередодні Олександр Усик в коментарі YouTube-каналу USYK17 заявив, що Тайсон Ф'юрі боїться його, тому вирішив провести бій з Ентоні Джошуа.

"Якщо вони домовляться про поєдинок, то побуцкають один одного. Просто всі чекають бій Усик - Ф'юрі за абсолюта. Багато років цього не було в тяжах. Мені здається, незважаючи на те, який Тайсон Ф'юрі крутий і що про нього говорять, він боїться мене", - сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик кинув виклик Тайсону Ф'юрі після перемоги в реванші з Ентоні Джошуа. Циганський король спочатку прийняв виклик українця, але потім прийняв рішення провести бій з Джошуа, а не з Усиком.

Тайсон Ф'юрі кинув виклик Джошуа, надавши на вибір дві дати для поєдинку - 26 листопада на стадіоні "Уемблі" в Англії або 3 грудня на стадіоні "Кардіфф-Сіті" в Уельсі. У команді Ентоні Джошуа заявили, що Ей Джей готовий битися з Ф'юрі.

В останньому бою Джошуа роздільним рішенням суддів поступився українцю Олександру Усику. Ф'юрі після перемоги над співвітчизником Ділліаном Уайтом оголосив про завершення кар'єри, але пізніше дав зрозуміти, що має намір провести бій з Усиком або Джошуа.

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