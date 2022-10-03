Олександр Усик всерйоз розглядає Деонтея Вайлдера в якості свого наступного опонента.

Менеджер Егіс Клімас, який представляє інтереси володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, розповів про можливий поєдинок свого підопічного з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Представник Усика повідомив, що 35-річний боксер має альтернативний варіант, якщо Циганський король так і не погодиться на бій з українцем.

"Бій з Вайлдером дуже можливий. Усик дійсно подзвонив і сказав: "Якщо Ф'юрі недоступний, якщо ми не зможемо з ним побитися, то я б хотів битися з Деонтеєм Вайлдером".

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Я запитав його чому, і він відповів: "Тому що він ризиковий боєць, і мені це подобається", - сказав Клімас в інтерв'ю talkSPORT.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Скандальний британець спочатку прийняв виклик українця, однак потім повідомив, що хоче провести бій проти Ентоні Джошуа. Команда Ей Джея погодилася на бій з Ф'юрі, але контракт на бій досі не був підписаний. Команди Ф'юрі і Джошуа продовжують вести переговори.

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