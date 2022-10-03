Ім'я майбутнього суперника Ф'юрі поки невідомо.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі оголосив про старт підготовки до наступного поєдинку.

Про це скандальний британський боксер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Перший день табору!", - підписав Ф'юрі фотографію.

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Ім'я майбутнього суперника Циганського короля поки не називається.

Очікується, що свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе 3 грудня цього року. Цю інформацію підтвердив і батько 34-річного боксера.

"Я розмовляв з юристами, і вони підтвердили, що Тайсон буде битися 3 грудня. Так що нам доведеться вибрати суперника. Хто б не був готовий до цієї роботи, він може її отримати. Ми хотіли Джошуа, але схоже, що бій з ним не відбудеться в грудні", - наводить слова батька Ф'юрі talkSPORT.

РанІше Тайсон Ф'юрі закликав Олександра Усика побитися з ним у грудні, однак українець відмовився боксувати цього року. Після відмови Усика, Циганський король викликав на бій Ентоні Джошуа і в команді британця заявили про готовність прийняти умови Ф'юрі, але контракт на бій так і не був підписаний досі.

Найбільш вірогідним опонентом Ф'юрі в грудні є колишній суперник Віталія Кличка - німець Махмуд Чарр. Тайсон кинув виклик Чарру і німецький боксер сирійського походження заявив про готовність вийти в ринг проти Циганського короля.

Крім того, можливими суперниками Ф'юрі в грудні є також кубинець Луїс Ортіс і американець Енді Руїс.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі не залишає надій провести бій проти Ентоні Джошуа. Наприкінці минулого тижня Циганський король відновив переговори з Джошуа про "Бій за Британію".

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