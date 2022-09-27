Махмуд Чарр прийняв виклик Тайсона Ф'юрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі повідомив, що проведе наступний поєдинок колишнім претендентом на пояс Махмудом Чарром.

Про це скандальний британський боксер повідомив у своєму Instagram.

"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який дійсно хоче побитися, має вогонь, бажання і бився проти деяких найкращих боксерів.

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Він знову робить крок вгору. Вийди туди, Чарр", - написав Ф'юрі.

Додамо, що німецький боксер Махмуд Чарр прийняв пропозицію бою від Тайсона Ф'юрі.

"Тайсон, ти зробив хороший вибір і прийняв хороше рішення – битися з найкращими.

Брат, ми дамо нашим фанатам найбільше задоволення всіх часів", - сказати Чарр.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після перемоги Усика в реванші проти Джошуа повідомлялося, що Циганський король проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти українця, але боксера не змогли домовитися про дату бою.

Пізніше Тайсон Ф'юрі викликав на бій Ентоні Джошуа і в команді Ей Джея заявили, що приймають виклик циганського короля, але сторони так і не підписали контракт на цей бій.

Напередодні Ф'юрі заявив, що час Джошуа на прийняття бою з ним минув.

Нагадаємо, що Чарр одного разу вже бився за повноцінний чемпіонський пояс в 2012 році. Тоді німецький боксер нокаутом в 4-му раунді програв Віталію Кличку. Українець успішно захистив титул WBC.

З 2019 року Чарр виступає під ім'ям Махмуд, яке йому дали батьки при народженні. Раніше він був відомий як Мануель. За свою кар'єру 37-річний Чарр провів 36 боїв, перемігши 32 рази (18 нокаутом) і поступившись в 4 боях.

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