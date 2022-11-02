Олександр Усик зазначив, що бій з Ф'юрі він хотів був провести в Україні, але це рішення залежить не від нього.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів про непростий вибір місця проведення наступного бою проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Усик зізнався, що хотів би провести бій проти британця на НСК "Олімпійський" в Україні, проте рішення про вибір арени для цього поєдинку залежить не від нього.

"Організатори намагаються з'ясувати, де вони зможуть заробити найбільше грошей. Особисто я б дуже хотів побитися в Україні. Україна дійсно здатна провести подібний поєдинок. Я був би дуже радий влаштувати цей бій на НСК "Олімпійський" в Україні, але арену вибираю не я. Думаю, цього разу поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії", - наводить слова Усика Belfast Telegraph.

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Також український боксер повідомив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі в лютому-березні наступного року.

"Мені подобалася ідея битися, можливо, на початку лютого або березня, наприклад, 4 березня, оскільки я православний. Під час Великого посту перед Великоднем я не боксую, тому все має відбутися до або після православного Великодня", – заявив Усик.

Усик - Ф'юрі: що відомо про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" прийняв виклик Усика, але хотів провести бій з українцем у 2022 році, на що отримав відмову. Олександр заявив, що повернеться на ринг тільки в 2023 році.

Ф'юрі був рішуче налаштований провести бій у грудні цього року і після відмови Усика почав шукати собі іншого опонента. Так, "Циганський король" пропонував поєдинок Ентоні Джошуа, Махмуду Чарру та іншим боксерам.

В результаті, Ф'юрі домовився про проведення третього бою проти свого співвітчизника Дерека Чісори.

Промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, повідомив, що Олександр Усик повинен стати наступним суперником його клієнта після Дерека Чісори.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Олександр Усик на профі-рингу провів 20 боїв, вигравши всі (13 нокаутів).

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