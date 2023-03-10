Схоже, мегабій двох боксерів все ж таки відбудеться.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі висунув ультиматум Олександру Усику, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF. Британець вимагає розподіл гонорару у пропорції 70 на 30 в свою сторону.

Усик погодився на такі невигідні умови, але також поставив і свій ультиматум.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?", - сказав Усик у себе в Twitter.

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Додамо, що Світова боксерська асоціація (WBA) оголосила, що до 11 березня Усик і Ф'юрі мусять домовитися про свій об'єднавчий бій. В протилежному випадку українського боксера WBA зобов'яже провести поєдинок проти іншого британця - Деніеля Дюбуа.

Бій Усик - Ф'юрі: головне

Знаменитий промоутер пояснив, чому даний супербій не пройде в Саудівській Аравії.

Батько Тайсона Ф’юрі Джон Ф’юрі вважає, що Усик "сам не збере аншлаг", а тому розподілити гонорар треба за формулою 70 на 30 на користь "Циганського короля".

Усик та Ф'юрі обопільно глузують один з одного в соціальних мережах, підігріваючи інтерес до бою.

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