Ф’юрі-старший вважає, що під час бою проти українця саме англієць повинен заробити більше.

Батько чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), Джон Ф’юрі, вважає, що чинний чемпіон IBF, WBA, WBO та The Ring Олександр Усик (20-0, 13 KO) не перебуває на одному щаблі з його сином.

"Поставтеся до Тайсона, як до великого чемпіона, яким він є. Припиніть вважати себе головними. Усик – не рівня Тайсону. Станьте в чергу – і бій буде, якщо не поважаєте Тайсона – то ніякого бою", - таке різке висловлювання дозволив Ф’юрі-старший під час інтерв’ю iD Boxing.

Окрім цього він прокоментував інформацію про те, що бійці після потенційного поєдинку можуть отримати однакові призові.

Відео дня

"Тайсон тут головний. Усик не вартий 50 на 50, він сам не збере аншлаг на О2. Тож, займайте чергу і, можливо, ви отримаєте бій", - додав Джон.

Відзначимо, що про бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі поки лише ходять чутки – офіційно про нього досі не було оголошено. Раніше орієнтовною датою інсайдери називали кінець квітня 2023-го року.

Бій у цю дату повинен був відбутися у Саудівській Аравії. Усик уже уклав свій контракт із саудитами, однак Тайсон досі ще цього не зробив. Англійця не влаштовує сума, котру готові заплатити тамтешні спонсори. Промоутер Ентони Джошуа пояснив, чому бій у Саудівській Аравії може зірватися.

Поєдинок між Усиком і Ф’юрі: що ще відомо

В Усика уже підготували заміну Тайсону Ф’юрі, якщо бій з англійцем все-таки зірветься. Нею стане французький боксер, котрий є претендентом на титул WBA.

Дерек Чісора вибрав бійця, котрий на його думку переможе у поєдинку між Усиком та Тайсоном. Він вважає, що цей титульний бій повинен відбутися.

Також Усик висміяв Тайсона за зайву вагу. Український боксер опублікував фото свого торса з провокативним підписом.

Вас також можуть зацікавити новини: