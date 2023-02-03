Усик володіє поясами чемпіона світу за версією WBA, IBF і WBO, Ф'юрі – за версією WBC.

2 лютого відомий Інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що призначена попередня дата бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Як він написав у своїх соцмережах, поєдинок може відбутися 29 квітня 2023 року. За його словами, Усик закрив свою частину угоди з саудівцями, зараз це повинен зробити Ф'юрі.

Пізніше в коментарі talkSport промоутер "циганського короля" Френк Воррен розповів про переговори щодо поєдинку між Усиком і Ф'юрі.

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"Бій стовідсотково відбудеться в останню суботу квітня (29, - УНІАН.). Я вважаю, що з місцем його проведення ми визначимося протягом наступних 6-7 днів, не більше. Якщо ми не зможемо влаштувати те, що нас попросили зробити для Тайсона й Усика в Саудівській Аравії, то поєдинок відбудеться у Великобританії", — сказав Воррен.

Переговори про бій Усик-Ф'юрі

Представники Ф'юрі та Усика ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Спочатку повідомлялося, що поєдинок може пройти 4 березня.

Серед можливих місць проведення зустрічі розглядають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Переможець бою Усик-Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

Раніше Олександр Красюк, який представляє інтереси українця, поділився подробицями організації поєдинку. За словами функціонера, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, найімовірніше, відбудеться в кінці квітня.

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