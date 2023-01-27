Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, ймовірно, відбудеться в кінці квітня.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик потенційно проведе поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Олександр Красюк, який представляэ інтереси українця, поділився подробицями організації поєдинку. За словами функціонера, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, найімовірніше, відбудеться в кінці квітня.

"До Нового року ми планували оголосити поєдинок, який повинен був відбутися на початку березня. Однак життя внесло певні корективи, і мали місце такі обставини, що кінець квітня є для нас більш оптимальною датою, ніж початок березня.

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Тож ми зараз інтенсивно працюємо над датою та контрактом. Думаю, на початку лютого ми повинні оголосити бій", - сказав Красюк в інтерв'ю Luckypunch.net.

Раніше представник "Циганського короля" Френк Уоррен заявляв, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик - Ф'юрі є 4 березня.

Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Нагадаємо, переможець бою Усик-Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

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