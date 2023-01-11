Український боксер розповів про своє ставлення до росіян.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик звернувся до росіян.

Український боксер вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Instagram, де висловив негативне ставлення до Росії. Він назвав РФ країною терористів і брехунів, з якими ніхто в світі не хоче мати нічого спільного.

Свій ефір Усик провів російською мовою, щоб його позиція була зрозуміла окупантам.

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"Буду говорити іншою мовою, щоб свинособаки мене теж розуміли. Так-так, я ображаю людей, яких не поважаю.

Російська Федерація - це ворог України. Так-так, ви добре мене чуєте. Ворог, який хоче вбити всіх людей у світі.

Подивіться, на їх каналах кажуть, що "ми вдаримо по Польщі, ми вдаримо по Франції, по Британії"... тобто вони, всіляко залякуючи народ, кажуть, що вони потраплять в рай. Восьма заповідь - не вбий.

Ви прийшли в чужу суверенну країну і вбиваєте. Ще хочу вам сказати. Хто давав обіцянки захищати територіальну цілісність України, коли віддавали ядерну зброю? Не виконали обіцянки. Так як з вами можна вести діалог, якщо ви балаболи, обманщики.

Ви конкретні брехуни і брешете всьому світу. Ви живете в брехні. Вам це подобається. А ми не хочемо жити в ній. Ми хочемо розвиватися, щоб наша економіка зростала. Ми хочемо жити, а не існувати, як робите ви.

За моєю спиною зараз наш прапор, який є нашою силою. Верхня частина - небо, Нижня - хліб. Ми з Богом і ні на кого не нападали. Згадайте в якому році Гітлер напав на СРСР і що потім сталося з Німеччиною", - заявив Усик.

Український боксер додав, що отримує багато образ від росіян, які звинувачують його в продажності через підтримку рідної країни.

"Нещодавно одна дірява говорила, що я талановита шл*ха. Та я не талановитий! Я просто х*рачу. Я нарешті висловився! Тому що це правда. Я довго терпів. Валіть в свій оркостан. Захищати нас не треба. Захисники х*рові. Слава Богу за все! І Слава Україні!", - сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик свій останній бій провів у серпні минулого року, здобувши перемогу в реванші з Ентоні Джошуа і захистивши свої титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Очікується, що свій наступний бій Усик проведе проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі. Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

Напередодні представник "Циганського короля" Френк Уоррен повідомив, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик - Ф'юрі є 4 березня. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

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