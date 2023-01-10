Олександр Усик став на крок ближче до бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Міжнародна боксерська Федерація (IBF) скасувала своє розпорядження про захист титулу чемпіона Олександра Усика з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем.

Президент федерації Дерріл Піплз повідомив, що IBF визнає першочергове право на захист за WBA, і не буде конфліктувати з цього приводу.

"14 листопада 2022 року WBA повідомила IBF про те, що WBA є наступною в системі "ротації", встановленій IBF, WBA, WBC і WBO. IBF погоджується з таким порядком ротації.

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На підставі цієї інформації, IBF скасовує розпорядження Олександру Усику почати переговори з Філіпом Хрговичем про обов'язковий захист титулу в суперважкій вазі", - наводить слова Деріла Піплза Boxing Scene.

У той же час, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) раніше призначила британця Даніеля Дюбуа обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Тому українцю потрібно узгодити відстрочку цього бою, щоб провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

Домовитися з Дюбуа про відстрочку бою не складе проблем, оскільки англієць є боксером "Queensbury Promotions", яка просуває і Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик у своєму останньому бою переміг Ентоні Джошуа у реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули WBA, WBO, IBF і IBO. Також українець завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Бій Усика проти Ф'юрі стане першим поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Напередодні представник "Циганського короля" Френк Уоррен повідомив, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик - Ф'юрі є 4 березня цього року. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Офіційно дату і місце бою повинні оголосити найближчим часом.

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