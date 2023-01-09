Команда Усика отримала чернетку контракту про бій з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, пролив світло на потенційний бій свого підопічного з володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

Функціонер повідомив, що вибір місця проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі залежить виключно від грошей.

"Ми вирушимо туди, де нам запропонують більше грошей. Ми готові розглянути будь-який варіант за межами Великобританії. Ми знаємо, яких результатів можна очікувати, якщо бій пройде в Великобританії, але все буде залежати від цифр.

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Фани хочуть, і я згоден з ними, щоб цей поєдинок відбувся на "Уемблі". Я б теж хотів його побачити на цій арені. Але Мухаммед Алі і Джордж Форман билися в Заїрі, потім був "Трилер в Манілі", були великі бої на Ямайці. Вони пішли туди, де були гроші. Ці хлопці зроблять те саме.

Тайсон і я хочемо, щоб бій з Усиком відбувся в березні. Адже це дасть нам можливість організувати ще один великий поєдинок восени", - наводить слова представника "Циганського короля" видання talkSPORT.

Френк Уоррен також повідомив, що він відправив чернетку контракту про бій з Тайсоном Ф'юрі команді Олександра Усика. У контракті пріоритетною датою бою вказали 4 березня цього року.

Додамо, що бій Усика проти Ф'юрі вже встигли назвати поєдинком століття. Це буде перший бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Переможець цього протистояння стане першим абсолютним чемпіоном в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

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