Обидві сторони мають діяти швидко, наголосив Френк Воррен.

Промоутер Френк Воррен розповів, на якій стадії перебувають перемовини щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

"Обидва бійці хочуть цього бою. Усі менеджери та промоутери прагнуть цього поєдинку. Тому все, що потрібно зробити, це зібратися та вирішити, де він пройде. Такою є ситуація. Поєдинок має відбутися до березня, тож усі мають діяти швидко. Протягом кількох тижнів маємо зрозуміти, розібралися ми в цій ситуації чи ні. Можу сказати одне: усі хочуть, щоб цей бій відбувся", - сказав Воррен для BoxingScene.

Раніше промоутер Олександр Красюк повідомив, що бій Усик - Ф’юрі має відбутися не пізніше 4 березня.

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Усик - Ф'юрі: що відомо про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" прийняв цей виклик, але хотів організувати бій в грудні. Усик заявив, що повернеться в ринг у 2023 році, тому що "треба залікувати травму". Відповідно Ф'юрі вирішив провести поєдинок з Дереком Чісорою, щоб тримати себе в тонусі. В британському дербі перемогу здобув Тайсон, у 10-му раунді рефері зупинив побиття Чісори.

Букмекери назвали британця фаворитом у протистоянні проти Усика.