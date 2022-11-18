Єдиний шанс зберігати ясний розум - це бокс, заявив "Циганський король".

Потенційний суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі розповів, чому відновив кар'єру після оголошення про вихід на пенсію. Британець переживає, що знову "підсяде" на наркотики, як це було після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

"Багато людей не розуміють, чому я повернувся у бокс. Я повернувся не через пояси, гроші, титул абсолюту або серію перемог. Це мене не цікавить. Я боксую через проблеми у голові. Без боксу все знову полетить вниз, це єдиний шанс бути в нормі, зберігати ясний розум. Я не можу піти. Якщо я зараз піду, то просто помру, буквально. Можливо, є якийсь лікар, який міг би допомогти мені", - сказав "Циганський король" для talkSPORT.

Нагадаємо, що Ф'юрі третього грудня проведе бій проти Дерека Чісори, а потім в планах одіозного боксера поєдинок проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу.

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Додамо, що в андеркарді бою Ф'юрі - Чісора боксуватиме українець Денис Берінчик.

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