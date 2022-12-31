Боксер стояв на пляжі у футболці з патріотичним надписом.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик привітав українців з Новим роком.

"Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім єдиного - того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці. Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся. Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії, і ми чекаємо на Збройні сили України. Усіх з Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю. Сила має колір – і це жовто-блакитний колір. Пробіг я понад 11 км сьогодні, там трошки похитав. Уся команда зі мною. Євпаторія, посміхайся, ми тут", – сказав Усик.

Насправді зараз Усик перебуває у турецькій Антальї, де готується до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Відео дня

Нагадаємо, що 30 грудня Усик опублікував фото з Києво-Печерської Лаври. Нещодавно кримчанин відвідав українських військових.

31 грудня Василь Ломаченко шокував громадськість тим, що оприлюднив у соцмережах відео з митрополитом УПЦ МП, котрий звинувачував Україну в "початку війни проти Бога".

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