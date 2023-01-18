"Циганський король" у грубій формі викликав Олександра Усика на бій.

Чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика.

Напередодні український боксер у соцмережах вирішив потролити "Циганського короля" через його зайву вагу.

Британський боксер на змусив довго чекати з відповіддю. На своїй сторінці в Твіттері Ф'юрі опублікував відео, в якому зухвало викликав українця на бій.

Відео дня

"Тайсон Ф'юрі тут, чемпіон світу за версією WBC, номер один. Усик, я викликаю тебе, середньоваговик. Я йду за тобою, кролику. Ти знаєш, хто я. Я - "Циганський король".

Завжди був лише один король. Приходь і візьми. Я тебе дуже сильно розіб'ю, маленький середньоваговик. Я зроблю з тебе велику купу татуювань, невдаха. Давай зробимо це", - сказав Ф'юрі.

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

Нагадаємо, зараз представники Ф'юрі і Усика ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Очікується, що бій пройде в березні цього року. Представник "Циганського короля" Френк Уоррен повідомив, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик-Ф'юрі є 4 березня. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

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