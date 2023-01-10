Український боксер висміяв британця за зайву вагу.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик познущався над володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

У своєму Твіттері українець опублікував фото після тренування в басейні, а в підписі до знімка назвав "Циганського короля" пузатим.

"Середньоваговик вже на місці. А ти де, Пузатий?", - написав Усик.

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Додамо, що раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово заявляв, що Олександр Усик занадто малий для суперважкого дивізіону.

Зараз представники Ф'юрі і Усика ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Очікується, що бій пройде в березні цього. Представник "Циганського короля" Френк Уоррен повідомив, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик - Ф'юрі є 4 березня. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

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